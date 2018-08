Wertvolle Meinungen über St. Pölten auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas 2024 und spannende Ideen lieferten 14 Studenten aus Serbien, Tschechien, Polen, Deutschland und von der New Design University im Rahmen der „Summer School“.

Karolina Gabryanczyk aus Wroclaw (die polnische Stadt war 2016 Kulturhauptstadt) bezeichnete St. Pölten etwa als „vielfältige Stadt mit hoher Lebensqualität“. Ivanino DaVillano Dukić aus Novi Sad bescheinigte ihr ein „großes Potenzial, Kulturhauptstadt zu werden“ und fragte sich, warum der Domplatz verparkt ist und nicht als Platz für Austausch und Kommunikation genutzt wird.

Fünf Tage lang sammelten die Studenten im Stadtgebiet Ideen für Projekte und präsentierten sie danach im NDU Temp.Space in der Rathausgasse. Darunter finden sich eine Touristen-App mit ansprechendem Design sowie Plattformen für gemeinsame Bürger-Aktivitäten. Dukić regte an, am Bahnhofsplatz, in der Linzer Straße, im Hammerpark, im Sparkassenpark und in der Kremser Gasse öffentliche Brunnen zu installieren, um das Stadtbild zu verschönern und den Zugang zu kostenfreiem Trinkwasser zu erleichtern.

Die Vorschläge bekommt das Kulturhauptstadt-Bewerbungsbüro. „Da sind ein paar wirklich gute Ideen dabei“, will Jakob Redl die Inputs sogar in die Kulturstrategie mit aufnehmen.