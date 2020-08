„Wir werden immer mehr“, freut sich Joe Kranawetter, dass immer mehr Anbieter mit biozertifizierten Köstlichkeiten am St. Pöltner Domplatzmarkt stehen. Kranawetter selbst züchtet auf seinem Juniperhof Turopolje-Schweine, seine Kunden am Markt sind begeistert von dem g’schmackigen Speck und den verschiedenen Würsten. Bio-Fleisch, und zwar von Angus-Rindern, gibt es auch bei Herbert Feichtinger. „Die Produktpalette reicht von Obst, Gemüse und daraus hergestellten Zubereitungen bis hin zum in St. Pölten gerösteten Kaffee von Felix Teiretzbacher und Käse, Joghurt oder Brot“, ist auch Gerald Ratzinger vom Marktamt begeistert, dass auf den St. Pöltner Märkten vermehrt biozertifizierte Produzenten zu finden sind und Marktbeschicker, die einzelne Produkte in Bio-Qualität anbieten. Zu zweiteren gehören etwa Timna Tauchner mit dem Öfferl-Brot oder die Käsehütte Stix.

Seit vielen Jahren schon bringt Franziska König jeden Donnerstag und Samstag biologisches Gemüse und Obst auf den Markt sowie Fruchtsäfte, Schnäpse und auch Marmeladen. Noch nicht ganz so lange sind der ehemalige Veranstaltungsmanager Michael Kietreiber mit „Grünzeug vom Feld“ und Literat Roman Marchel mit „Erdenglück“ am Markt und verkaufen frisches Bio-Gemüse mit dem Dom im Hintergrund.

Seit wenigen Wochen hat sich das BioPlatzl von Familie Maierhofer dazugesellt, ebenfalls mit saisonalem Gemüse. Veredeltes Obst bietet Franz Rank an, als Fruchtsaft, Marmelade oder Schnaps.

„Wo bio draufsteht, ist auch bio drin“, bekräftigt Gerald Ratzinger, denn für das EU-Bio-Logo mit den zwölf Sternen in Blattform gibt es klare Regelungen und genaue Kontrollen vom Feld bis in das Geschäft.