Den Diversity Day gibt es am Donnerstag, 20. Mai, im Online-Format. Normalerweise wird der Tag am Rathausplatz in St. Pölten gefeiert, heuer bietet das Büro für Diversität der Stadt St. Pölten virtuell einige Events für Interessierte.

Ziel ist unter anderem, die Vielfalt als Teil einer Alltagsnormalität darzustellen. „Diversität begleitet uns ständig, auch in Zeiten einer Pandemie“, erklärt Leiterin des Büros für Diversität Martina Eigelsreiter.

Die Teilnehmer erwarten bei der Veranstaltung Online–Informationen und anschauliche Beispiele. Einen Beitrag dazu liefern auch Studierende der FH St. Pölten (fhstp.ac.at). Näheres finden Interessierte hier auf der Facebookseite des Büros für Diversität.