St. Pöltner Glanzstoff-Hallen als Spielwiese für große Pläne & Events

Die Konerei in der ehemaligen Glanzstoff hat sich schon einen Namen gemacht als Eventlocation. Von Ausstellungen über den Designmarkt bis zu Firmenevents ist dort vieles möglich. Bis zu 660 Gäste fanden hier schon bisher Platz, bald wird weiter aufgestockt.

„Wir planen auch eine Terrasse“, verrät Domus-Geschäftsführerin Eva Czirny. Auch ein lang gehegter Wunsch vieler St. Pöltner Eltern soll bis 2024 in Erfüllung gehen. „Wir möchten einen Pop-up-Indoorspielplatz umsetzen. Wer Ideen dazu hat, kann sich gerne bei uns melden“, betont Czirny.

Turbinen- & Kesselhaus: Geburtstage und Hochzeiten mit „Industrial Charme“?

In der Konerei stehen Infrastruktur, Cateringbereich, Technik und Toiletten für alle Veranstaltungen zur Verfügung. Auf dem Glanzstoff-Areal gibt es aber mittlerweile viel mehr. So fand jetzt im Kesselhaus, wo früher Dampf für die Turbinen erzeugt wurde, die Artsession statt. Das Bürgertheater zum Frauenleben in Niederösterreich fand hier ebenso eine Bühne.

400 m² bieten Platz für Veranstaltungen mit bis zu 400 Besuchern. „Organisatoren müssen sich aber selbst um die Betriebsstättengenehmigung kümmern“, informiert Ansprechpartnerin Marion Praskac. Mit der imposanten Raumhöhe, kombiniert mit industriellem Ambiente, war das Kesselhaus auch schon Kulisse für Shootings und Videodrehs.

Das gleich daneben liegende Turbinenhaus ist denkmalgeschützt. Gemeinsam mit dem Kesselhaus bildete es die Energiezentrale der ehemaligen Glanzstoff. „Derzeit ist dieser Bereich noch nicht barrierefrei, er soll es aber in den nächsten Jahren werden“, sagt Praskac. Auf bis zu 300 m² kann sie sich Geburtstage und Hochzeiten mit „Industrial Charme“ vorstellen. Um den Charme bestmöglich zu entwickeln, wurde der alte Boden nachproduziert.

Je nachdem wie die Locations angenommen werden, werde die Infrastruktur angepasst.

Vorerst wird nur Garten der „Villa“ revitalisiert

Ideen gibt es auch für die Villa und den schönen Gastgarten. Während das Gebäude noch warten muss, soll der Garten schon im Sommer mit Food-Trucks und Cocktailwagen bespielt werden. So soll dem Areal von Donnerstag bis Samstag Leben eingehaucht werden.

