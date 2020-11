Zur ersten virtuellen Seidltour lud Gernot Kulhanek, nebenberuflich Auf-a-GLASL-Wirt in Gerersdorf. Er ließ bei sechs verschiedenen heimischen Gastronomen Bier in Flascherl zapfen, verteilte die anonymen Kostproben an die Seidl-Tourengeher und moderierte dann gemeinsam mit Wein-Experten Martin Cerny die Verkostung via Zoom-Meeting. Die Teilnehmer bewerteten, reihten und rieten, welcher Gerstensaft sich hinter den Nummern versteckte – und auch, welcher St. Pöltner Wirt wohl mit dabei war.

Gewonnen hat ein Gastro-Profi: Walter Heimerl-Lesnik serviert beruflich im Cinema Paradiso Bier.

Beim nächsten virtuellen Abendtrinken wird Wein kredenzt und werden Winzer zugeschalten, und zwar am Freitag, 27. November. Mitmachen kann jeder, nähere Informationen gibt es in den sozialen Medien und unter www.aufaGLASL.at.