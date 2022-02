Tanzen gegen Gewalt in St. Pölten

Jede dritte Frau ist laut UN-Statistik in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Allein in St. Pölten wurden im letzten Jahr mindestens 139 Betretungsverbote ausgesprochen. Seit 2013 beteiligt sich die Stadt daher an der Kampagne „One Billion Rising“. Weltweit tanzen Menschen am Montag, 14. Februar, gemeinsam, um Bewusstsein zu wecken und Solidarität zu zeigen.

„Gerade in der Pandemie ist es wichtig, ernste Themen mit Leichtigkeit zu transportieren“, erklärt Martina Eigelsreiter vom Büro für Diversität. Außerdem brauche es Projekte mit Signalwirkung.

Gewalt nicht akzeptieren

Damit möglichst viele Menschen teilnehmen können, wurde die Aktion heuer erneut in den virtuellen Raum verlegt. Ein Tanz-Workshop mit Sabine Hubmayer hat bereits stattgefunden. Anleitungen für die Choreografie zum Lied „Break the Chain“ finden sich auch auf YouTube.

Das Rahmenprogramm besteht unter anderem aus dem Gesangsduo Angelika Sacher und Klaus Bergmaier sowie den UrTon-Trommlern.

Ob im Wohn- oder Klassenzimmer – am Montag, 14. Februar, wird zwischen 12.30 und 13.30 Uhr gemeinsam getanzt. Die Veranstaltung findet via Zoom statt. Anmeldung: diversitaet@st-poelten.gv.at

