Geht es nach Matthias Stadler und seiner SPÖ, dann soll in etwa zehn Jahren beim Altmannsdorfer Bogen ein neuer See entstehen. Zwischen dem Betriebsbaugebiet NOE Central und der Traisen sollen sich künftig Tretboote und Badegäste dort tummeln, wo sich derzeit noch Ackerflächen befinden. Gleichzeitig schlägt die SPÖ vor, dort das Betriebsbaugebiet gegen Starkregenereignisse und Hochwasser zu schützen.

„Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Stadt ist es mein oberstes Anliegen, neue Grün- und Erholungsflächen zu schaffen“, verweist SPÖ-Spitzenkandidat Matthias Stadler auch auf den neuen Sturm-19-Park, das Naherholungsgebiet Völtendorf und den Grüngürtel West. Die Vision eines neuen Seengebiets im Süden ist dabei ein weiteres Mosaiksteinchen. Stadler sieht es als realistisch an, diese Vision auch in die Tat umzusetzen und spricht von „keiner Illusion“.

Dieser Plan werde nicht von heute auf morgen verwirklicht werden können. Erste Gespräche mit Verantwortlichen hätten bereits stattgefunden. Die grundsätzliche Machbarkeit werde aber nun überprüft. Stadler rechnet dabei mit durchaus aufwendigen Verfahren, er will aber auch die St. Pöltner in die Planung einbinden. „Sicherlich eine Herausforderung, aber es geht ja auch um ein Jahrhundertprojekt und das werden wir so schnell wie möglich umsetzen“, so Stadler.