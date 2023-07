St. Pöltner Feuerwehrmann rettete Elster aus einem Lüftungsschacht

Zu einer Tierrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten Stadt gerufen. Eine Elster saß in einem Lüftungsschacht im 1. Stock eines Mehrparteienhauses fest. Geräusche im angrenzenden Abstellraum machten Hausbewohner aufmerksam. Diese versuchten zwar das Tier ins Freie zu locken, schafften es aber nicht. Also riefen sie die Feuerwehr.

Über Öffnung in Dach in Lüftungsschacht gestürzt

Der Einsatzleiter erkundete den Einsatzort und stellte fest, dass das Tier über eine Öffnung am Dach in den Lüftungsschacht gestürzt sein musste. Der enge Schacht machte es dem Tier aber unmöglich zu Fliegen. „Daher konnte der Vogel den Schacht auf diesem Wege auch nicht mehr selbstständig verlassen“, heißt es von der Stadt-Feuerwehr. Nach Rücksprache mit den Bewohnern öffnete das Team die Gitterabdeckung des Lüftungsschachts in der Wohnung mittels Werkzeugs und lockte die Elster an. Erst war das Tier noch schüchtern, dann „hüpfte es dem Retter Raffael Riedl schon fast selbst in die Hand.“ Behutsam trug er die Elster auf den Balkon. Dort verabschiedete sie sich wieder in die Lüfte.