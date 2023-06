Volksfest: Ansturm am ersten Samstag und von Schauern verschont

Der Eröffnungstag ließ es bereits erahnen: Die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner wollen auch ohne eigenes Festzelt nicht auf ihr Volksfest verzichten. Dazu kommt, dass noch eine weitere „Tradition“ heuer ausfiel: Nur einen einzigen Regenschauer gab es während der acht Rummler-Tage. Die Veranstalter von der Stadt ziehen daher ein durchwegs positives Resümee.

Die Rückmeldungen der Schausteller und Standbetreiber seien ebenfalls durchaus positiv, heißt es vom städtischen Veranstaltungsservice. Auch wenn bei den Gästen und auch den Schaustell-Betrieben die Folgen der österreichweiten Teuerung spürbar waren.

Stärkster Tag war der erste Samstag: „Schätzungen gehen von bis zu 20.000 oder mehr Besucherinnen und Besuchern an diesem Abend aus“, so die Veranstalter. Das war auch der Tag an dem es wieder das „Green Line“-Feuerwerk gegeben hat. Das erste Wochenende bis inklusive Montag sei generell sehr gut besucht gewesen. Die beiden Ruhetage haben sich laut Stadt bewährt. Auch deswegen sei das zweite Wochenende noch einmal sehr stark frequentiert gewesen.

Generell waren alle gut gelaunt, zieht man auch stimmungsmäßig ein positives Fazit. Defacto seien auch keine Auseinandersetzungen am Gelände verzeichnet worden