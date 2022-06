Livemusik und gute Stimmung am Volksfest in St. Pölten

Werbung

Grillhendl, Pommes, Bier und Riesenrad. So lässt sich das St. Pöltner Volksfest gut beschreiben. Am Wochenende genossen bereits viele Besucher das schöne Wetter und kamen zum Rummel am VAZ-Gelände.

Schon am Freitag führte Bürgermeister Matthias Stadler den traditionellen Bieranstich durch und eröffnete so das Fest. Das Pfingstwochenende startete dann am Samstag, 4. Juni, mit Live-Musik im Festzelt ab 19 Uhr von den Alpenkrachern. Trotz der starken Hitze waren bereits am Samstagnachmittag bei einigen Fahrgeschäften lange Warteschlangen zu sehen.

Nach zwei Jahren Pandemie scheint die Lust auf Gesellschaft wieder groß zu sein. Schon ab 11 Uhr gab es dann am Sonntag, 5. Juni, Live-Musik im Festzelt. Für den Abschluss am Pfingstwochenende sorgen dann am 6. Juni ab 19 Uhr die jungen Waldsteiner und ab 21.30 Uhr rockt das Ridin‘ Dudes Trio im Bacchushain.

Neu ist dieses Jahr auch die Kooperation mit der Diskothek Laboom. Hier findet das Volksfest After Clubbing statt. Der Rummler gibt es dieses Jahr noch bis einschließlich 12. Juni. Dienstag, 7. Juni und Mittwoch, 8. Juni sind allerdings Ruhetage.

