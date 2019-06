Bürgermeister Matthias Stadler gegen Vizebürgermeister Matthias Adl , das gab es zu sehen und zwar beim Autodrom beim St. Pöltner Volksfest. Keine Konfrontation wurde gescheut und es hat allen Spaß gemacht.



In einer gemütlichen Runde wurden dann nicht nur die Fahrgeschäfts, sondern auch die gastronomischen Sehenswürdigkeiten abgeschritten und auch die eine oder andere Spezialität wurde verkostet. Ein Geheimtipp, der erfahrenen Volksfest-Besuchern eigentlich gar nicht so geheim sein sollte, sind die Feuerflecken des SC Harland. Da hat sogar ein ehemaliger Nationalrat höchstpersönlich seine Finger im Spiel. Es darf also wieder nach Herzenslust den Freuden des Lebens zugesprochen werden. Kommet, kommet!