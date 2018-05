Eine eher durchwachsene Bilanz zieht Cheforganisator Michael Bachel nach dem diesjährigen Volksfest: Die Hälfte der zehn Tage fiel regenbedingt ins Wasser. „Das Wetter hätte natürlich besser sein können“, resümiert Bachel. „Aber bei einer Open-Air-Veranstaltung ist das Wetter eben entscheidend.“

An den restlichen fünf Tagen seien die Gastro-Stände und die Fahrgeschäfte am VAZ-Areal gut besucht gewesen. Die diesjährige Fest-Bilanz weiche nicht sonderlich von jenen der Vorjahre ab, betont Bachel. „Idealwetter für zehn Tage Festbetrieb ist einfach illusorisch.“ Gastronomen und Fahrgeschäft-Betreiber seien aber mit dem Geschäft an den trockenen Tagen zufrieden. In der Gastronomie haben laut Bachel neue Konzepte wie Matthias Aschers „Rauchstatt“ mit Produkten aus dem Smoker großen Anklang gefunden.

Den neuen Chill-out-Bereich als konsumfreie Zone zum „Runterkommen“ will Michael Bachel im nächsten Jahr sogar noch ausbauen. Bis auf diese Erweiterung sind noch keine Adaptierungen und Neuheiten für das nächste Jahr geplant.

Polizei berichtet von sehr ruhigem Event

Aus polizeilicher Sicht war das Volksfest „so ruhig wie fast noch nie“, berichtet Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler: „Es gab nichts Auffälliges. Auf unsere Kriminalstatistik hat es eigentlich keine Auswirkung. Es ist so, als ob es nicht stattgefunden hat.“