Der Rummel kehrt ein in St. Pölten

Ab Freitag ist wieder Rummler-Zeit in der Landeshauptstadt. Offizielle eröffnet wird das Volksfest um 18 Uhr, um 20.30 Uhr ist Bieranstich im Bacchushain. Genau dort, wo es heuer noch mehr kulinarische Stationen geben wird, die das große Festzelt vergangener Jahre würdig ersetzen.

„Figl’s St. Pöltner KnödelGart’l“ von Neo-Wirteobmann Matthias Strunz mit runden Schmankeln von Grammelknödeln über Gemüseknödel bis zu Topfenknödel und Papa-Luigi-Eis ergänzen die Schlemmer-Meile. Die traditionellen Feuerflecken der SPG Harland/Spratzern, Fasslboden-Schmankerl, Franky Edlinger’s Hacker-Pschorr, Brötchen vom Verein „Guardians für Austria“, erfrischende Getränke von Terrazza Lukic und der Infinity Club-Bar, das Spritzer-Paradies und edle Tropfen von Winzer Rethaller fehlen ebenso wenig.

Volles Programm von Freitag bis Montag

Für Unterhaltung sorgen am VAZ-Freigelände zahlreiche Fahrgeschäfte wie „Twister“, „Take Off“, „Crazy Mouse“ und ein neues Kinderfahrgeschäft sowie täglich ab 19 Uhr Live-Musik auf der Bacchushain-Bühne. Für ein „Green Line“-Feuerwerk sorgt am Samstag die ARGE Volksfest mit der Wr. Städtischen. Weiter geht es am Wochenende dann noch beim Volksfest Club im LaBoom.

Geöffnet ist am Freitag, 26. Mai, von 17 Uhr bis 2 Uhr, am Samstag, 27. Mai, von 14 bis 2 Uhr, am Sonntag, 28. Mai, von 10.30 bis 2 Uhr und am Montag, 29. Mai, von 10.30 bis 0 Uhr. Dienstag und Mittwoch sind Ruhetag.

