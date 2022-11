Gelungener Schulumbau in Markersdorf

„Neue Schule, neues Haus … du siehst jetzt anders aus!“ So hallte es am vergangenen Freitag durch den Turnsaal der Volksschule Markersdorf-Haindorf. Mit einem selbst komponierten Lied ließen die Kinder – insgesamt gibt es 165, die von 17 Lehrern in zehn Klassen unterrichtet werden – die zahlreichen Ehrengäste wissen, wie begeistert sie von ihrer neuen Schule sind.

Diese wurde in den letzten Monaten nach den Plänen der Architekten Sonja Blab und Clemens Aichinger-Rosenberger um- und ausgebaut, um den Raumbedarf zu erfüllen. Das Gebäude wurde technisch und funktionell auf den aktuellen Stand gebracht und durch den Einbau eines Personenliftes barrierefrei gestaltet. Auch Werk- und Mehrzweckräume, die Lehrer- und Lehrmittelzimmer und die Schulküche wurden den Erfordernissen angepasst.

Entstanden ist ein echtes Schmuckstück, das auch für die Nachmittagsbetreuung alle Stü cke spielt. Eines, das Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begeistert. Sie meinte anlässlich der (Neu-) Eröffnung: „Schule macht mutig! Schule macht kreativ! Schule macht Spaß! Schule ist aber auch teuer. Doch wenn das Geld so sinnvoll investiert wird wie hier, dann kann und muss man einfach den Hut ziehen. Es freut mich, dass die Kinder sowie Pädagoginnen und Pädagogen mit dieser qualitativ hochwertigen Volksschule ein modernes Haus der Bildung zur Verfügung haben.“

Die Gesamtkosten des Projektes lagen bei knapp 4,5 Millionen Euro. Was Bürgermeister Fritz Ofenauer besonders freut: „Dass fast der gesamte Altbestand integriert werden konnte und so ein tolles Schulzentrum entstanden ist.“

