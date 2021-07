Das Hiphaus in der Eybnerstraße ist mehr als nur ein Bildungshaus für Erwachsene. Es vereint ein Seminarhotel, Gastronomie und auch ein Museum unter einem Dach. Nach der Corona-bedingten Pause wollen Direktor Erich Wagner-Walser und Franz Moser wieder voll durchstarten. Dazu gibt es einige Anlässe: Die Ausstellung „Kunst kann“ macht bis Mitte September Station und im Oktober wird das 60-Jahr-Jubiläum des Bildungshauses St. Hippolyt gefeiert.

„Es waren schon schwierige Zeiten. Aber es ist wirklich schön, dass die Räume nun wieder mit Menschen gefüllt sind“, bringt es Direktor Erich Wagner-Walser auf den Punkt. An allen Ecken und Enden wurlt es. Zuletzt ging erst die Popfactory über die Bühne, während sich die katholische Männerbewegung einem Seminar widmete.

Kunst erleben aus den Augen eines Künstlers

Auf den Gängen wird aktuell eine Besonderheit ausgestellt. Das Erasmus-Projekt „Kunstbrille“ findet nach einer zweijährigen Tournee in St. Pölten seinen Abschluss. Bei „Kunst kann“ wird es den Besuchern ermöglicht, sich in die Position eines Künstlers zu versetzen. An zwölf Stationen sind Kunstwerke ausgestellt mitsamt Lernstationen. So ist es möglich, bei einem Gedicht von Maria Seisenbacher die darin verwendeten Wörter neu anzuordnen und damit ein neues Gedicht zu schaffen. „Die Ergebnisse der Lernplattformen werden den Künstlern zugeschickt“, erklärt Franz Moser, einer der Väter des internationalen Projekts. Nach der Sommerpause bis Mitte August wird die Ausstellung noch bis Sonntag, 19. September, erlebbar sein.

Zu feiern gibt es aber auch etwas im Hiphaus. Zum 60-jährigen Jubiläum kommt es am Sonntag, 12. September, zur Uraufführung von Franz Thürauers „Löscht den Geist nicht aus“. Am Samstag, 2. Oktober, folgt dann der Vormittag der offenen Tür im Bildungshaus.