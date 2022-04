Volles Ausbildungsprogramm mit Lehre und Studium

Werbung

NÖN: Seit wann gibt es die Möglichkeit zum dualen Studium im Bereich Smart Engineering?

Thomas Felberbauer: Seit 2015 gibt es das duale Studium. Und 2018 war der Start mit diesem besonderen Konzept für AHS-Absolventen und Absolventinnen mit Simon Langhoff.

Was macht diese Kombination aus?

Felberbauer: Das ist für einen AHS-Absolventen oder Absolventin ganz interessant, weil sie einen sanften Einstieg in das Unternehmen bekommen und fast die ganze Zeit Lernzeit haben – sie lernen gleichzeitig etwas in der Lehrlingsausbildung und im Studium. Eine einzigartige Variante, die jungen Menschen die Möglichkeit gibt, parallel zum Studium an der Fachhochschule einen praktischen Ausbildungsabschluss bei Siemens zu absolvieren.

Und wie entstehen solche Kooperationen zwischen FH und Unternehmen?

Simon Langhoff: Es hat alles damit begonnen, dass ich nach der AHS eine Lehre eingeschlagen habe. Irgendwann habe ich meine Lehrlingsbetreuung gefragt, ob ich nicht am Wochenende etwa berufsbegleitend studieren könnte und dann hat sie gemeint, dass sie das unterstützt und etwas dazu ausarbeitet. Das tolle an dem Angebot ist auch, dass Siemens die Studiengebühren übernimmt.

Wie würdest du den Spagat zwischen Studium und Lehre beschreiben?

Langhoff: Ich finde das harmoniert ganz gut zusammen. In der Lehrausbildung erlernt man verstärkt das Praktische und in der FH, warum das so gemacht wird oder wie man das programmiert. Es ist cool und ein großer Mehrwert, wenn man beide Seiten mitbekommt.

Und du machst die Ausbildung zum Elektrotechniker oder zum Mechatroniker?

Langhoff: Ich habe im Bereich Elektrotechnik-Energietechnik mit Automatisierungs- und Prozessleittechnik eine Doppellehre gemacht. Es ist beides recht ähnlich, das eine befähigt einen zum Energietechniker und die Automatisierungstechnik ist eher die Programmierung von SPSen, also von Speicherprogrammierbaren Steuerungen.

Was sind deine Ziele bei Siemens, wo möchtest du hin?

Langhoff: Im Moment bin ich seit zwei Jahren im Produktmanagement für Einbruchmeldetechnik, also im Security-Bereich. Der gefällt mir auch sehr gut, weil man eben mit vielen Projekten und vielen anderen Firmen als Kunden zu tun hat. In Zukunft würden mich aber Erneuerbare Energiesysteme und die Erneuerbare Energieproduktion sehr interessieren.

Felberbauer: Und was da vielleicht auch noch interessant ist, eben durch diese Kombination von mehreren Abschlüssen wird man natürlich auch am Arbeitsmarkt interessanter. Siemens ist ein Riesenunternehmen mit unterschiedlichsten Bereichen und wenn es da intern eine Jobausschreibung gibt und ich vorweisen kann, dass ich eine Lehre und ein abgeschlossenes Studium im Technikbereich habe, dann habe ich schon sehr gute Chancen schnell die Karriereleiter bei Siemens hoch zu klettern.

Bewerbungsprozess: Es ist eine Online-Parallelbewerbung sowohl bei Siemens als auch in der FH St. Pölten notwendig.

Siemens AG

https://www.ausbildung.siemens.com/at/offer/bsc-in-smart-engineering-mit-ausbil/491426

FH St. Pölten: Bachelorstudiengang Smart Engineering

https://bewerbung.fhstp.ac.at/

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.