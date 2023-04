Blasmusik Kasten brillierte bei Konzert und Dämmerschoppen

Mit einem Konzert und einem Dämmerschoppen im bis auf den letzten Platz gefüllten Bürgerzentrum stellte die Blasmusikkapelle Kasten unter der Stabführung von Ralf Mair ihr Können unter Beweis. Der musikalische Bogen spannte sich von Abba über Wickie bis zu klassischen Polkas und Märschen.

Mit Matthias Hackl, Kilian Sejkora, Constantin Zöchling sowie Valentina und Julian Fusko wurden fünf Jungmusiker in das Orchester aufgenommen und von Obmann Hannes Rumel begrüßt. Im Rahmen des Konzertes wurden einige Mitglieder vom NÖ Blasmusikverband geehrt. So erhielten Hermann Denk für 40 Jahre aktive Musikausübung und Katharina Charwat-Pessler, Ulli Zöchling und Johann Krendl für ihre mehr als 25-jährige Arbeit für die Musikkapelle die Ehrenmedaille in Silber.

Kapellmeister Ralf Mair, der die Blasmusik seit rund acht Jahren geleitet hat, übergab aus beruflichen Gründen seine Funktion an Gerhard Stiegler.

