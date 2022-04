Hubert von Goisern gastiert im Festspielhaus St. Pölten

Werbung

Sechs Jahre später, aber immer noch in alter Frische. So kann man das Comeback von Hubert von Goisern auf seiner „Zeiten und Zeichen“-Tour beschreiben. Im Oktober 2016 verschwand Goisern zunächst von den Bühnen und zog sich zurück, einen Roman und ein Studioalbum später kehrt er nun ins Rampenlicht zurück. Nach seinem Auftritt in Linz brachte Goisern ein ausverkauftes Festspielhaus in St. Pölten zum Toben. „Wir lieben dich Hubert“, ließ ein Zuhörer den Künstler während der Zugabe wissen. „Ich euch auch meine Freunde“, so Goisern zurück. Dabei stand das Konzert auf der Kippe. Fast die gesamte Band infizierte sich wenige Tage vor dem Auftritt mit Corona und verpasste das Konzert. Nur Hubert selbst sowie die Sängerin und Schlagzeugerin Maria Moling blieben verschont. Also musste ein abgewandeltes Programm her. Spontan holte man noch den Marimbaspieler Christoph Sietzen mit an Bord. Mit einigen Jodlern, flotten Nummern auf Gitarre und Ziehharmonika sowie einem Solostück von Sietzen wusste das Trio den Saal zu beeindrucken. Nebenbei erzählte Hubert von Goisern viele Geschichten und Hintergründe aus seinem Leben. Der Applaus zum Ende hin war so groß, dass es den Künstler zwei Mal für eine Zugabe zurück auf die Bühne trieb.





