Politik für den Sommer: Beschlüsse im St. Pöltner Gemeinderat

Was die Menschen in St. Pölten (und auch weit darüber hinaus) im heurigen Sommer noch beschäftigen wird, damit hat sich jetzt schon der Gemeinderat beschäftigt. Bald etwa wird kaum jemand um das Thema Europaplatz herumkommen:

Phase eins startet bald In St. Pölten läuft nun der Countdown zur Baustelle Europaplatz

Die vereinbarte Förderung des Frequency-Festivals in Höhe der Lustbarkeitsabgabe und Gratis-Parken während der Feste am See machten auch das sommerliche Feiern zum Thema. Die Grünen forderten mit Dringlichkeit, die Lösung mit Refundierung zu überarbeiten. Diese habe negative Auswirkungen auf das städtische Budget, habe der Stadtrechnungshof festgestellt.

Otzelberger: Extreme FQ-Auswirkungen auf die Traisen

Für eine Abschaffung spricht sich VP-Gemeinderat Florian Krumböck aus: „Die Steuer kostet fast mehr, als sie bringt.“ Rechne man von den 352.000 Euro Frequency und Stadtevents heraus, entfalle ein Großteil auf Megaplex-Gäste und Schülerbälle.

SP-Vizebürgermeister Harald Ludwig sprach sich gegen einen „Alleingang“ aus. Bürgermeister Matthias Stadler betonte, er habe nichts gegen die Abschaffung. „Wir wollen aber einen Ausgleich.“

Mehr Berücksichtigung der ökologischen Auswirkungen des Festivals wünschte sich Grünen-Stadträtin beim eigentlichen Tagespunkt. „Da geht noch mehr“, meinte sie. Man müsse an den großen Stellschrauben drehen. Zur Forderung, dass auch die Umweltschutz-Abteilung eingebunden werden solle, betonte Stadler: „Das passiert jedes Jahr.“

Dass Umweltschutz zur Nebensache werde, wenn es ums Frequency geht, reagiert FP-Stadtrat Klaus Otzelberger. Das Festival habe extreme Auswirkungen auf die Traisen. „Die FPÖ ist nicht gegen ein Festival, jedoch für eine umweltfreundliche Ausrichtung“, meint Otzelberger.

Für die Fest-Tage am See forderte Grünen-Gemeinderat Walter Heimerl-Lesnik neben der Aufhebung der Park-Gebühr zusätzlich Gratis-Lup-Fahrten .

Was die Menschen generell bald beschäftigen wird, war per Dringlichkeitsantrag erfolgreich. Von der SPÖ eingebrachte Resolutionen für einen machbaren Kindergarten ab einem Jahr , Verbesserungen bei Arbeitsbedingungen und Tarifen zur Stärkung des Kassenarztsystem s und Maßnahmen gegen den Pflegenotstand – etwa Kostenfreistellung der Ausbildung oder neue Arbeitszeitmodelle.

