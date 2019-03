Rockig, poppig und metallisch wird der März im frei:raum mit Auftritten niederösterreichischer Songwriter, nationaler Musik-Größen und heimischer Heavy-Metal-Helden.

Den Anfang im abwechslungsreichen Bandreigen machen am Freitag, 8. März, ab 20 Uhr die St. Pöltner Punkrocker von den Zsa Zsa Gabor’s, unterstützt von Scobben und S.I.G. Einen Tag später hält der Soul Einzug in den frei:raum, wenn Sängerin und Komponistin Lylit die Bühne betritt. Die Sängerin der Parov Stelar Band und Komponistin des neuen Conchita-Albums bringt ihre neue EP „Aurora“ mit.

Sein Debüt-Album „Leave A Trace“ inklusive der Radio-Hits „Coming Home“ und „Laura“ tischt Songwriter Luke Andrews am Freitag, 15. März, auf. Als Support-Act nimmt Andrews den Londoner Sänger und Gitarristen Joe Traxler mit.

Um einiges lauter wird es dann am Samstag, 16. März, ab 20.30 Uhr wenn die St. Pöltner Death-Metal-Band Epsilon auf der Bühne steht und Songs ihres Albums „Zu richten“ sowie ältere Werke vom Stapel lässt. Zum ersten Mal im frei:raum mit dabei ist der neue Epsilon-Shouter Benjamin Mimler. Ihr Album „Welcome to the Attic“ präsentieren zudem die St. Pöltner von The Attic am Samstag, 23. März, im Vorprogramm treten ihre Rock-Kollegen von NFMS auf.