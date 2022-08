Festivalstadt und -Region St. Pölten: Blick zurück & in die Gegenwart

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Täglich 15 Stunden Musik, über 100 Acts auf sechs Bühnen, 200.000 Besucher, 360 Tonnen Müll.

Mit vielen Superlativen der österreichischen Festivalgeschichte kann St. Pölten aufwarten, seit 2009 das FM4-Frequency-Festival erstmals hier stattfand. Nach zwei Jahren Covid-bedingter Pause ist heuer von 17. bis 20. August das Areal zwischen VAZ und Traisen wieder zum Hotspot jugendlicher Musikfans aus Österreich und weit darüber hinaus.

Erste Erfahrungen mit „Lovely Days“ & Co.

Die Debatten über damit verbundene Probleme, wie Lärmbelästigung, Verkehrsstaus, Müll und Umweltverschmutzung, werden wohl auch wiederkehren. Dem stehen die Umwegrentabilität und der weitreichende Werbewert für die Stadt gegenüber.

Durch adaptierte Veranstaltungskonzepte konnten außerdem erhebliche Verbesserungen in diesen Problembereichen erzielt werden. Das musikalische Angebot beim Frequency ist vielfältig und aktuell, von Indie über Alternative, Metal, Elektro bis Hip-Hop.

Erfahrung mit Musikfestivals hatte St. Pölten schon in den Jahren davor gewonnen, wenn auch in deutlich kleinerem Umfang. 2006 und 2007 brachten die „Lovely Days“ klassischen Rock der 1960er- bis 1980er-Jahre in die Stadt. Bands wie The Who, The Sweet, Roxy Music, Uriah Heep, Ten Years After, Manfred Mann, aber auch Donovan und Willi Resetarits lockten damals rund 20.000 Besucher auf das VAZ-Gelände.

Größen wie Coldplay spielten im Pielachtal

In denselben Jahren gastierte auch das NUKE-Festival in St. Pölten. Erstmals 1999 am Gelände des nie in Betrieb gegangenen AKW Zwentendorf veranstaltet – wovon sich auch der Name ableitet – übersiedelte es 2003 und 2005 ins Pielachtal auf das ehemalige Freizeitgelände in Hofstetten-Grünau, ehe für die folgenden drei Jahre St. Pölten als Standort gewählt wurde.

Die Nutzung der Infrastruktur beim VAZ für zwei Festivals brachte den Veranstaltern eine erhebliche Kostenersparnis. Musikalisch bot das NUKE den rund 30.000 Fans etablierten Pop und Rock mit Bands wie Coldplay, Tocotronic, Söhne Mannheims, den Fantastischen Vier oder Lenny Kravitz.

Ab 2009 brachte das Beatpatrol viele Jahre elektronische Musik in der Landeshauptstadt. Größen wie Paul van Dyk, Avicii und Paul Kalkbrenner brachten die Szene zum Toben. Nach der Coronapause fand das Beatpatrol im Vorjahr in Wien statt.

St. Pölten hat aber auch den Freunden klassischer Musik einiges zu bieten. Seit 16 Jahren versucht das Barockfestival, Musik aus der Zeit unseres bedeutendsten architektonischen Erbes mit neuer Musik zu verbinden, denn „Musik kann Brücken zwischen verschiedenen Lebensformen und Kulturen bauen und den Frieden zwischen Menschen fördern“. Davon ist die künstlerische Leiterin Caroline Berchotteau überzeugt.

Auf spannende Neuentdeckungen und musikalische Highlights können sich Jazz-Liebhaber beim Festival „Jazz im Hof“ von 18. bis 20. August im Barockgarten des Stadtmuseums freuen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.