Vorerst unbekannte Täter hatten in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli aus dem Zirkuszelt zahlreiche Utensilien (Bekleidung und eine Zirkusgitarre) entwendet.

"Der Polizeiinspektion St. Pölten-Spratzern wurde am 21. September 2021 die Auffindung von Bekleidungsstücken in einer Wohnhausanlage im Stadtgebiet von St. Pölten angezeigt. Diese Bekleidungsstücke konnten dem Diebstahl aus dem Zirkuszelt zugeordnet werden", berichtete nun am Donnerstag die LPD NÖ.

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Spratzener Beamten eine 17-Jährige und eine 18-Jährige aus St. Pölten sowie eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Lilienfeld als Beschuldigte aus. Dabei fand die Exekutive auch an die gestohlene Gitarre.

Neben dem Diebesgut aus dem Zirkus entdeckten die Polizisten aber auch noch "eine unterschlagene Kennzeichentafel, die die Frauen in St. Pölten gefunden hatten" und "mehrere Verkehrszeichen und ein Eingangsschild einer Schule, die im Stadtgebiet von St. Pölten in der Zeit von Juli bis September 2021 gestohlen wurden".

Die Beschuldigten zeigten sich geständig und werden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Die sichergestellten Zirkusutensilien wurden am Mittwoch (29. September) dem Geschädigten ausgefolgt, wie die Polizei berichtete (siehe auch Bild oben).