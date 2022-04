Aufregung um St. Pöltner HNO-Sperre: „Mitarbeiter stark überlastet“

Werbung

Während die Covid-Zahlen aktuell zurückgehen, gibt es im Universitätsklinikum St. Pölten noch Nachwehen. Kurz vor den Betriebsratswahlen sind Bereiche geschlossen. Dass dies auch Stationen der Urologie- und Augen-Abteilungen betreffe, dementiert der Klinik-Sprecher.

Allerdings: Die Station 2 der HNO-Abteilung ist „aufgrund der angespannten Covid-Situation gesperrt und geht aus heutiger Sicht mit 1. Mai wieder in Betrieb“, bestätigt er. Die Akutversorgung sei aber zu jedem Zeitpunkt gewährleistet gewesen und auch geplante Operationen wurden durchgeführt.

Pflegekräftemangel auch Thema bei Betriebsratswahl

Selbst wenn in zwei Wochen wieder alle Stationen offen sind, warnt Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Schrefl allerdings: „Die Mitarbeiter sind stark überlastet. Die Furcht vor dem Herbst ist groß.“

Wenn es nicht bald mehr Personal gibt, werde man die Leistungen reduzieren müssen. Probleme gibt es laut Schrefl wegen der Pandemie, aber auch, weil auf dem Arbeitsmarkt zu wenig Fachkräfte aufzutreiben sind. „Zwar wird jetzt in NÖ die Initiative ergriffen, das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bis 2030 brauchen wir in Österreich 60.000 bis 100.000 zusätzliche Pflegekräfte“, so Schrefl.

Schrefl tritt wieder als Spitzenkandidat für die FSG-GÖD an. Mit der ÖAAB-FCG um Spitzenkandidat Jürgen Einwögerer tritt diesmal nur eine weitere Liste an. Dieser konnte für eine Stellungnahme zu seinen Zielen und der aktuellen Situation nicht erreicht werden.

Schrefl wünscht sich mehr Personal und ein besseres Arbeitsumfeld mit mehr Wertschätzung. „Altersgerechte Arbeitsplätze sind uns besonders wichtig, damit man auch hier in Pension gehen kann“, erklärt Schrefl. Insbesondere fordert er ein modernes Personalberechnungsmodell, das abbildet, wie viel Personal gebraucht wird.

