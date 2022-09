"Strom sparen wie in den 1950er-Jahren"

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

"Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie sich das alles ausgehen soll", sagt eine St. Pöltnerin, die extra in der Mittagspause zum EVN-Service-Center am Rathausplatz gefahren ist, um sich dort für ein paar Informationen anzustellen.

Seit Tagen stehen die Menschen hier Schlange. Einige von ihnen haben Schreiben der EVN erhalten mit Informationen zu den Preissteigerungen ab September – für viele werden sich Gas- und Strompreis mehr als verdoppeln.

Die meisten wollen einfach nur Informationen: "Es kennt sich ja keiner mehr aus", sagt eine St. Pöltner Pensionistin, die mit ihrem Mann mittlerweile seit über einer halben Stunde ansteht, "telefonisch ist niemand erreichbar." Die Frau in der Mittagspause bestätigt: "Eine halbe Stunde hätte ich warten sollen in der Hotline, das ist einfach zu lange." Auch jetzt wird sie wohl ihre Mittagspause verlängern müssen, damit sie an die nötigen Informationen kommt.

Die Wartenden versuchen sich derweil, gegenseitig zu helfen, "was bedeutet diese Zahl", "wie kann ich diesen Bonus einlösen" ist zu hören. Es überwiegt aber die Ratlosigkeit.

"Mittelstand wird es nicht mehr lange geben"

Die Situation mit Wien Energie sorgt für zusätzliche Verunsicherung: "Man weiß ja überhaupt nicht, was die da aufgeführt haben", sagt eine andere St. Pöltnerin in der Schlange. "Die da oben können ja machen was sie wollen, und profitieren auch noch", stimmt eine weitere Wartende zu. Mit den Mitarbeitenden der EVN hätten sie Geduld, "die können ja nichts dafür, die da drinnen sitzen."

Die Zukunft sehen sie düster. "Den Mittelstand wird es nicht mehr lange geben, nur mehr arm und reich", sagt die Pensionistin. Soforthilfen sehen die Wartenden kritisch: "Das ist jetzt eine Einmalzahlung. Nächstes Jahr wird es uns dafür umso härter treffen", sagt eine Frau, die heute erst den Klimabonus erhalten hat.

"Wir müssen mittlerweile Strom sparen, als wären wir wieder in den 1950er-Jahren", sagt ein Pensionist. Nur einen Raum heizen, jedes Gerät abdrehen, dass nicht unbedingt benötigt ist, beim Duschen Zeit sparen: "Wie soll das weiter gehen?"

EVN geht auf Info-Tour

Bei der EVN versteht man den Frust der Menschen. „Die Zahl der Anrufe bei unserer Hotline hat sich in den vergangenen Monaten versechsfacht, dazu kommt, dass die Gespräche zwei- bis dreimal so lange dauern“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach zur NÖN: „Da reicht es auch nicht, dass wir das Personal massiv aufgestockt haben.“

Die teils langen Wartezeiten bei der Hotline bzw. der Andrang bei den Kundencentern werde wohl noch einige Wochen anhalten, meint Zach. Sein Tipp: „Alles, was geht, sollte man selbst online erledigen – und dort, wo es geht, Angehörigen helfen.“

Die EVN möchte bei der Beantwortung der vielen Fragen der Menschen helfen und startet in diesen Tagen einen Info-Tour durch ganz Niederösterreich. In vier Wochen werden 40 Gemeinden angefahren. „Um möglichst vielen Menschen beim Kostensparen zu helfen, führt unsere Tour vor allem in Gemeinden mit hoher Bevölkerungsdichte“, erläutert EVN Sprecher Stefan Zach. „Ausgenommen sind hier Städte, in denen wir bereits mit einem Service Center vertreten sind“. Eine niederschwellige Beratung vor Ort ist auch das, was sich die Menschen vorm Service-Center in St. Pölten wünschen.

Laut Zach haben viele Kundinnen und Kunden den Überblick über die verschiedenen Boni und Rabatte und deren Einlöse-Art verloren. Insofern rechnet er mit hohem Interesse. Vor allem ältere Menschen bevorzugen den persönlichen Kontakt gegenüber dem Online-Angebot. „Gerne unterstützen wir beim Ausfüllen der Online-Formulare“, so Zach. „Bitte Meldezettel und die letzte Rechnung mitnehmen – dann geht es gleich doppelt so schnell“.

Termine in der Region:

Dienstag, 13. September:

9 bis 11 Uhr, Kirchberg/Pielach, Parkplatz Freizeitgelände

14 bis 16 Uhr: Traisen, Volksheimplatz/Rathausplatz 3

Donnerstag, 15. September:

9 bis 11 Uhr: Traismauer, beim Feuerwehrhaus

Freitag, 16. September:

9 bis 11 Uhr: Böheimkirchen, Parkplatz Gemeindeamt

14 bis 16 Uhr: Herzogenburg, Rathausplatz

Weitere Tour-Stopps findet man unter https://www.evn.at/home/evn-info-tour

Der NÖ-Strompreisrabatt im NÖN-Check

