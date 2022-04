Vor Gericht: St. Pöltner trat Katze und warf Hausratte aus dem Fenster

Werbung

„Die Hausratten hatten kein Wasser im komplett verschmutzen Käfig und die Katze musste am Boden koten und urinieren, weil sie kein Katzenklo hatte“, schildert die Amtstierärztin dem Richter die unzumutbare Situation in der Wohnung des Angeklagten. Der 22-Jährige soll seiner Ex-Freundin im Jänner ins Gesicht geschlagen haben und seine Haustiere in den letzten Jahren durch Verwahrlosung und Gewalt Leid zugefügt haben.

Der St. Pöltner, der angibt unter schweren Depressionen und mehreren psychischen Erkrankungen zu leiden, zeigt sich geständig, sieht allerdings kaum Fehler an seinem Handeln. Er hielt mehrere Ratten und eine Katze, die er durch Tritte „erziehen“ und ihr signalisieren wollte, dass sie nicht so „wild sein solle“.

„Ich wurde ja auch so erzogen. Es tat der Katze aber nicht weh, weil sie nie gemauzt hat und immer wieder zu mir zurückkam. Außerdem hat sie mich auch gekratzt“, sagt der uneinsichtige 22-Jährige, der den Stubentiger auch quer durch die Wohnung geschleudert haben soll. Als die Ratten Milben und dadurch Haarausfall und Hautentzündungen bekamen, soll er zwei der Tiere getötet haben, indem er eine mit einem Stein in einem Wald erschlug und eine andere aus dem Fenster vom zweiten Stock schleuderte.

„Ich hatte keine Kraft, um zum Tierarzt zu gehen. Sie waren so krank, ich musste sie ja irgendwie erlösen“, bedauert der Arbeitslose, der nicht versteht, warum man ihm die Tiere überhaupt weggenommen hat: „Wenn es mir gut ging, habe ich immer viel mit den Tieren unternommen und allen, nicht nur meiner Lieblingsratte ‚Dexter‘, Futter gegeben“.

Am 24. Jänner soll der Tierhalter nach einem Streit seine Ex-Freundin, mit der oft Drogen konsumiert hatte, ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau erlitt dabei einen Bluterguss ober dem Auge. „Ich hab mich nur gewehrt, weil sie mich psychisch fertiggemacht hat. An dem Tag hatte ich drei Nervenzusammenbrüche und ich durfte nicht sagen, was ich mir denke. Ich werde mich aber entschuldigen, weil ich keinen Hass mehr im Herzen trage“, erklärt der Angeklagte, der meist starr geradeaus ins Leere blickt.

Trotz Hinweis des Richters, dass er Beichten lieber in der Kirche verrichten solle, gestand der 22-Jährige auf Nachfrage der Staatsanwältin, dass er seine Ex-Freundin auch zuvor schon öfter geschlagen hatte. „Auch wenn ich dann ins Gefängnis komme, sage ich das jetzt, weil ich mich dann besser fühle“, lautete die schlichte Erklärung.

Da die Ex-Freundin nicht zur Verhandlung erschien, wird der Prozess vertagt. Der Angeklagte kündigt an, bis zum nächsten Termin Tierarztrechnungen zu suchen, die belegen sollen, dass er sich um den Milbenbefall der Ratten gekümmert hatte. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.