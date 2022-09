Stadt St. Pölten hofft auf Klima-Geld

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Fit4UrbanMission“ will St. Pölten sein und hat die Vorbereitungen zur Ausschreibung „Pionierstadt – Partnerschaft für klimaneutrale Städte“ im Juli auch in einer Klima-Enquete präsentiert (die NÖN berichtete).

Dass die Stadt bis zu zwei Millionen Euro der Bundesförderung verpasst, fürchtet aber nun NEOS-Gemeinderat Nikolaus Formanek vor Ende der Sommerpause des Gemeinderats. Ende der Einreichfrist sei am 20. Oktober. „Bislang gibt es keine Anzeichen, dass die Stadt organisatorische, strukturelle und inhaltliche Rahmenbedingungen geschaffen hat, um im Wettbewerb mit anderen Gemeinden erfolgreich zu sein“, meint Formanek.

Zahlreiche Strategie-Workshops, Klimawerkstätten und die Klima-Enquete fließen in den Grundsatzbeschluss ein, der in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt werden soll, weiß man bei der Stadt mehr. Mit einem Projektkonsortium sei ein Konzept für klimafitte Entwicklung erstellt worden, für die 60 Stakeholder Ziele und Maßnahmen konzipierten. „Nun heißt es, diesen Weg gemeinsam weiterzuentwickeln, um dem Ziel der Klimaneutralität schrittweise näher zu kommen“, so Carina Wenda von der Stadtplanung, die die Einreichung vorbereitet.

„Einen solchen Kraftakt kann die Verwaltung und städtische Politik nicht im Alleingang bestreiten“, meint Stadler. Die Erreichung des Ziels gehe über die Kompetenzen der Gemeinde hinaus: EU, Bund, Land, Stadt und die einzelnen Bürger müssten alle an einem Strang ziehen.

Stadler hofft auf breite Zustimmung für den Beschluss: „Denn das ist eines der brennendsten Themen unserer Zeit.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.