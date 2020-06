Die Freiwillige Feuerwehr Hafnerbach hat erste Schutzmaßnahmen gesetzt. Sandsäcke und Tauchpumpen wurden bei Problemstellen ausgebracht. „Der mobile Hochwasserschutz ist für den Einsatz vorbereitet“, berichtet Bürgermeister Stefan Gratzl.

Laufend werde auch die Entwicklung des Wasserstandes im Auge behalten. Die Auslaufflächen der Pielach seien in Wimpassing derzeit noch nicht überflutet, Retensionsflächen noch frei. „Der Mühlbach in Wimpassing hat derzeit auch noch Kapazität zur Wasseraufnahme“, so Gratzl.