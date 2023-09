St. Pöltner Konzept bei VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet

Die Landeshauptstadt St. Pölten forciert aktive Mobilität. Mit Beteiligung der Bevölkerung wurde zudem ein Gesamtkonzept für mehr Geh- und Radverkehr erarbeitet, das ab 2024 umgesetzt wird. Pro Kopf werden schon heuer 35 Euro in Projekte zur Verbesserung der aktiven Mobilität investiert. Zwölf Kilometer Radverkehrsanlagen, ein Kilometer Gehsteige, die mehr als zwei Meter breit sein werden, zwei Geh- und Radwegbrücken werden saniert beziehungsweise errichtet. Die Anzahl der Stationen für das Radverleihsystem Nextbike wird von 34 auf 42 Stationen ausgeweitet. Jetzt gab es dafür eine Auszeichnung als vorbildliches Projekt beim VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich 2023.

Der VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich wird vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in Kooperation mit den ÖBB durchgeführt und von WEB Windenergie unterstützt. 41 Projekte aus Niederösterreich wurden dieses Jahr eingereicht, die drei von der Fachjury am besten bewerteten Projekte in St. Pölten ausgezeichnet. Neben der Stadt St. Pölten erhielt auch die Stadtgemeinde Tulln für die Umgestaltung und Entsiegelung des Nibelungenplatzes eine Auszeichnung. Den VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich 2023 gewinnt die Marktgemeinde Langenzersdorf für ihr Fußverkehrskonzept.

„Noch nie in unserer Geschichte gab es in der Mobilität so viele Neuerungen, so viel Innovation wie heute. Und das ist gut so. Denn wir brauchen sie, damit unsere Mobilität umweltverträglicher, sozialer und platzsparender wird“, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Der heurige Sommer habe drastisch vor Augen geführt, dass sich die Klimakrise verschärfe und der Treibhausgas-Ausstoß rasch reduziert werden müsse. „Um die Klima- und Energiekrise in den Griff zu bekommen, müssen wir vor allem den Mobilitätssektor nachhaltig verändern und neu denken. Hierfür brauchen wir kreative und innovative Denkansätze, die wir mit dem VCÖ-Mobilitätspreis vor den Vorhang holen“, hebt Franz Hammerschmid von der ÖBB-Infrastruktur AG hervor.