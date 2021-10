Frau schmiss mit Stein auf St. Pöltner Linienbus

Manch Damenhandtasche ist so prall gefüllt, dass man glauben könnte, Steine befinden darin. Bei einer Frau war das auch wirklich so.

Diese wollte in Harland in den Linienbus steigen. Ein Ticket hatte sie aber nicht dabei, lösen wollte sie so eines auch nicht. Der Buslenker forderte sich daher auf, das Öffi zu verlassen.

Die Frau folgte zwar seinen Anweisungen, tat aber ihren Unmut kund: Sie schnappte einen Stein, den sie in der Tasche verwahrt hatte und warf ihn voller Wucht gegen die Eingangstüre des Verkehrsmittels. Das Glas zerbarst. Dann suchte der rabiate Fahrgast das Weite.

Die Polizei versucht nun, die Frau auszuforschen. Ihr droht eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.