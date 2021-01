Trotz Corona tut sich auch rund um die Landeshauptstadt einiges in diesem Jahr. Neben vielen Projekten in den einzelnen Gemeinden wird es 2021 wohl auch ein Großprojekt geben, das den Süden St. Pöltens und des Bezirks prägen wird.

Entscheidung zur S 34

Eine wegweisende Entscheidung zur Traisental-Schnellstraße S 34 wird 2021 erwartet. Das laufende Verfahren am Bundesverwaltungsgericht zu den Beschwerden gegen den UVP-Bescheid steht vor dem Abschluss. Abgewartet werden muss auch noch das auf heuer verschobene Naturschutzverfahren beim Land.

Naturbad ist im Sommer bereit

Im Sommer werden die Badegäste in der neuen Naturbadeanlage in Pyhra planschen können. Das größte Projekt der letzten Jahre in der Gemeinde liegt derzeit gut im Zeitplan. Im Juni soll der Badespaß möglich sein, wenn auch die Liegewiese dann schon festgewachsen ist.

Ausbau der Primärversorgung

Die Erweiterung der Primärversorgungseinheit steht in Böheimkirchen in den Startlöchern, ebenso die Einrichtung einer Kleinstkindbetreuung. Weiters sind die neue Kanalisation in der Stockhofstraße, die Neugestaltung des Bahnhofsbereiches und die Sanierung der Wasserversorgung in der Neustiftgasse fix geplant. Für die neue Bewegungsfläche im Park werden Sportgeräte angeschafft.

Geld fürs Trinkwasser

Mit der Erweiterung des Hochbehälters in Fahrafeld und der Erneuerung der Steuerungstechnik investiert Kasten in die Trinkwasserversorgung. Ein Fokus liegt auch auf dem Abschluss der Aufschließung der neuen Baugründe.

Brunnen-Erschließung

In Michelbach steht nicht nur der Bau eines Hochbehälters an, auch ein neuer Brunnen wird erschlossen, um die Wasserversorgung zu sichern.

Gehsteige und Heizung

Infrastrukturprojekte wie die Erweiterung des Gehsteigs in die neue Siedlung Richtung Hochgschaid sind in Stössing geplant. Außerdem die Adaptierung einer Lagerhalle für die „Greisslerei“ und die Fertigstellung der Heizung im Veranstaltungssaal.

Brückenbau, sonst Sparstift

Der Brückenbau in Pömmern ist das einzige größere Projekt, das in Wilhelmsburg fix ist, sonst werde der Sparstift angesetzt, so Bürgermeister Rudolf Ameisbichler. Einen neuen Bürgermeister werde es heuer nicht geben, betont er. „Ich habe derzeit nicht die Absicht, früher aufzuhören.“ Das Gerücht, er beende seine Amtszeit frühzeitig und nehme dann eine gute Pension in Anspruch, stimme nicht. „Die Pension wird aliquot berechnet.“

Jahrhundert-Projekt Gemeindezentrum

2021 startet Markersdorf-Haindorf mit dem Jahrhundert-Projekt Gemeindezentrum neu durch, berichtet Bürgermeister Fritz Ofenauer. Nach der Dialogphase soll nach dem ersten Halbjahr der Ausschreibungsprozess beginnen. Der Um- und Zubau der Volksschule soll 2021 ebenfalls starten.

Haltestelle und Gemeindezentrum-Planung

Große Sprünge könne man in Corona-Zeiten in Neidling nicht machen. „Neben Straßensanierungen werden wir aber in Gabersdorf ein Bushaltestellen-Häuschen errichten – ein dringender Wunsch der Bevölkerung“, meint Bürgermeister Stefan Klammer. Die Planung des neuen Gemeindezentrums werde man vorantreiben. „Ideen gibt es genug!“

Neuer Glanz für das Rathaus

„Bei uns soll 2021 das Rathaus saniert werden. Nach den Ausschreibungen wollen wir rasch mit den Arbeiten beginnen, damit es noch heuer in neuem Glanz erstrahlt“, so der Prinzersdorfer Bürgermeister Rudolf Schütz.

Widerstand gegen Kompost

Noch einiges zu sanieren gibt es in Haunoldstein nach dem Hochwasser, auch der Tennisplatz wird neu gemacht, erklärt Bürgermeister Hubert Luger. Das größte Projekt in der Gemeinde ist allerdings die Kompostieranlage. Die will der Ortschef allerdings mit allen Mitteln verhindern, weil durch den Gestank die Lebensqualität leiden würde.