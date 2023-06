St. Pöltner durch Polizeitrick geschädigt

Erst letzte Woche gab es wieder Fälle von Anruf-Betrug mit Geschädigten in der Landeshauptstadt. Am Telefon gaben sich Betrüger als Polizisten aus. Nahe Angehörige seien in einen Unfall verwickelt worden, jetzt sei ein Geldbetrag als Kaution fällig, den die Polizei abholen würde. Andernfalls müsse die Person ins Gefängnis.

Da sollten schon die Alarmglocken schrillen. „Die Polizei ruft nicht an, fordert Geld und holt es danach ab“, betont Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler und rät beim Verdacht des Betrugs, sofort aufzulegen und die Polizei zu informieren. Auch die angeblich betroffenen Angehörigen können kontaktiert werden, um sich Gewissheit zu verschaffen, dass es ihnen gut geht. Keinesfalls sollte man Geld- und Wertgegenstände direkt übergeben. Denn ein solches Vorgehen sei bei der Polizei gänzlich unüblich.

Auch im Internet heißt es vorsichtig. Immer häufiger gehen Menschen Betrügerinnen und Betrügern auf den Leim. Da heißt es besondere Vorsicht walten lassen. Das Bundeskriminalamt rät: Zur Bezahlung sollten Konto- oder Kreditkartendaten nur über eine verschlüsselte Verbindung übertragen werden. Diese ist erkennbar „https“ in der Adresszeile der Webseite und einem Schloss- oder Schlüssel-Symbol im Internet-Browser.