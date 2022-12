Keller-Einbrüche in St. Pölten häufen sich

In den letzten Wochen treiben Einbrecher vermehrt ihr Unwesen in St. Pölten. Besonders betroffen ist dabei das erweiterte Stadtzentrum. Die Täter haben es dort auf Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter abgesehen.

"Oft werden Türen zu den Kellerabteilen in Mehrparteienhäusern nicht verschlossen, das sollte man unbedingt machen", betont Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Wichtig und abschreckend sei auch eine massive Tür.

Im Kellerabteil sollte man sein Hab und Gut ebenfalls gut schützen. "Räder und Scooter sichert man am besten durch eine massive Verankerung, die am Boden befestigt wird, und dann mit einer massiven Kette", rät Bäuchler. Was Einbrecher leicht mitnehmen können, geht mit, der Rest habe gute Chancen, verschont zu bleiben.

