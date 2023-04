Christian Wehrschütz über das Unfassbare vom Krieg in der Ukraine

Als am 24. Februar 2022 russische Truppen die Grenze zur Ukraine überquerten und damit ihren Angriffskrieg starteten, wurde Europa aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Wie gewohnt war ein Mann sofort zur Stelle, um das Unfassbare durch seine Berichte wenigstens ansatzweise begreiflich zu machen: Der ORF-Journalist Christian Wehrschütz, dessen Einschätzungen das Bild der Österreicherinnen und Österreicher über die Lage in der Ukraine seit über einem Jahr prägen. Im ausverkauften Museum NÖ plauderte er offen mit Moderator Reinhard Linke über seine journalistische Arbeit in Krisenregionen, seine privaten Zukunftspläne und seine Einschätzungen der aktuellen weltpolitischen Lage.

Es ist der erste Tik Tok Krieg der Welt“. Christian Wehrschütz

Der Krieg in der Ukraine ist seiner Einschätzung nach kein lokaler Konflikt, sondern ein geopolitischer Kampf um Einfluss und Macht der Großmächte. „Natürlich haben wir ein westlich zentriertes Bild vom Ukraine-Krieg“, so der ORF-Korrespondent, der trotz des klaren Aggressors Russland keine Partei für die Ukraine ergreifen will, um die Berichterstattung möglichst neutral zu halten. Journalistische Sorgfalt sei hier angesichts der massivem Propaganda und bewussten Desinformierung als Kriegsmittel auf beiden Seiten besonders schwer. „Das ist der erste vollmediale Videokrieg, ja fast ein Tik Tok-Krieg“, bringt Christian Wehrschütz dieses Phänomen zugespitzt auf den Punkt. Die Quellen sind so zahlreich wie nie zuvor und dennoch kann diesen kaum Glauben geschenkt werden. Bei Bewertungen zeigt sich der gebürtige Steirer stets vorsichtig. Hier kommen ihm auch sein Sprachentalent und seine militärische Erfahrung zugute, denn dadurch kann er mehrere Nachrichtenmeldungen vergleichen und ist nicht auf nur englische und deutsche Quellen angewiesen. Zur Analyse der Situation sei es auch wichtig, nicht nur zu betrachten, was gemacht wird, sondern auch was nicht gemacht wird. Auch bei der besten Recherche bleibt ein Restrisiko, dem Wehrschütz mit dem Konjunktiv und einer gewissen Demut vor dem Unwissen begegnet.

Eskalation wird vermieden: Krieg wird mit angezogener Handbremse geführt

„Es ist ein Krieg, der mit angezogener Handbremse geführt wird. Eine wirkliche Eskalation will niemand“, ist sich der 61-jährige Christian Wehrschütz sicher. Seiner Meinung nach entwickelt sich der Konflikt immer mehr zum Stellungskrieg, der Verhandlungen früher oder später notwendig machen wird, da keine Seite einen entscheidenden Sieg am Schlachtfeld erringen wird.

In einer anschließenden Fragerunde gab Christian Wehrschütz aber auch abseits der nüchternen Einschätzungen der Kampfhandlungen auch Einblicke in den Alltag der Zivilisten in den Kriegsregionen in der Ostukraine. „Es ist völlig surreal, wenn man sieht, wie eine Familie mit ihrem Hund in einer zerbombten Stadt Gassi geht, während der Beschuss immer noch andauert“, erklärt Wehrschütz eine der vielen Situationen, die ihm noch lebhaft in Erinnerung geblieben sind. Mit einer reellen Chance, das Töten endlich zu beenden, rechnet der Experte frühestens im Herbst.

