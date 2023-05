Profi-Bergsteigerin Kaltenbrunner füllte Böheimkirchner Festsaal

Gerlinde Kaltenbrunner hat als erste Frau alle Achttausender ohne Sauerstoff bestiegen. Eindrücke von den Expeditionen auf die 14 höchsten Gipfel der Erde, aber auch die innere Dimension des Bergsteigens brachte die Profi-Bergsteigerin dem Publikum im ausverkauften Festsaal des Bürgerzentrums nahe.

Sie berichtete über die körperliche und mentale Vorbereitung und ihre Begeisterung für diesen Sport, aber auch über den Umgang mit Rückschlägen und schwierigen Situationen. „Wann immer es die Zeit zulässt, bin ich in den Alpen oder mit Expeditionen unterwegs. Das braucht eine tiefe Verbindung zur Natur und den Bergen, aber auch die richtige Ernährung, das innere Bauchgefühl und Meditation“, so Kaltenbrunner, die auch die Zusammenarbeit mit Menschen beflügelt. So unterstützt sie in einer abgelegenen Region in Nepal das Projekt „School up“. Als Ersatz für eine bei einem Erdrutsch zerstörte Schule sollen zwei Gebäude mit sanitären Anlagen entstehen.

„Die Grundpfeiler meines Lebens sind der achtsame und liebevoll Umgang mit der Natur und allen Wesen. In meinen Vorträgen möchte ich diese Erfahrungen weitergeben“, so Kaltenbrunner. Mehr zum Projekt „School up“ gibt es online unter abenteuer-berg.de.

