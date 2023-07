St. Pölten für Mobilitätspreis des VCÖ nominiert

Der VCÖ-Mobilitätspreis wird in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium, klimaaktiv mobil und den ÖBB vergeben. Insgesamt wurden heuer 409 Projekte und Konzepte eingereicht. In 12 Kategorien hat eine 85-köpfige Jury aus Expertinnen und Experten die Einreichungen bewertet. Nun ist das Publikum am Zug. Das Voting läuft bis Sonntag, 23. Juli. In jeder Kategorie soll jenes Projekt ausgewählt werden, das aus Sicht des Publikums den größten Beitrag zu einer ökologisch verträglichen und sozial gerechten Mobilitätswende leistet.

Dabei ist dieses Jahr auch ein Projekt der Stadt St. Pölten. In der Kategorie „Gesundheit und bewegungsaktive Mobilität" hat es St. Pölten unter die fünf Nominierten geschafft. Mit der Leitkonzeption Aktive Mobilität sollen Fuß- und Radverkehr gezielt in den Fokus gerückt werden und zu einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung St. Pöltens beitragen. Besonderer Fokus wird auf die Attraktivierung öffentlicher Bildungs- und Kultureinrichtungen, durch Anbindung an das Radwegnetz, gesetzt. Weiters soll für die Verkehrsberuhigung und die gezielte Entfernung des Kfz-Verkehrs gesorgt werden. 2023 werden zwölf Kilometer Radweg und ein Kilometer Gehweg saniert und verbreitert. Außerdem werden acht neue Radleihstationen errichtet.

Unternehmen aus der Region für Nachhaltigkeitspreis Trigos nominiert

Seit 20 Jahren wird der Trigos, die Auszeichnung für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung, vergeben. 132 Unternehmen haben österreichweit ihre Projekte eingereicht. Um die regionale Auszeichnung haben sich niederösterreichische Betriebe mit 27 Projekten in nachfolgenden Kategorien beworben: Vorbildliche Projekte, Regionale Wertschaffung, Klimaschutz und Mitarbeiter:innen Initiativen. Eine sechs-köpfige regionale Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertreter der Trägerorganisationen hat die Nominierten für den Trigos 2023 gekürt.

Aus der Region dabei sind etwa Styx Naturcosmetic (Regionale Wertschaffung), in der Kategorie Klimaschutz Neuman Aluminium Austria und Schmid Schrauben Hainfeld sowie in der Markas in der Kategorie Mitarbeiter:innen Initiativen. Am 18. September werden bei der Trigos-Gala die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt.