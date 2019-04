Die Purkersdorfer Straße wird bis Ende August zur Baustelle. 360.000 Euro investieren Stadt und Land, um das 1,3 Kilometer lange, stark befahrene Straßenstück vor allem für Radfahrer sicherer zu gestalten. Dies soll vor allem durch einen 1,25 Meter breiten Mehrzweckstreifen erreicht werden. 260.000 Euro steuert das Land bei, die restlichen 100.000 Euro übernimmt die Stadt.

Beginnen sollen die Arbeiten bereits diese Woche. Die EVN wird die erforderlichen Einbauten erneuern. Danach wird die Stadt Gehsteige und Parkflächen herrichten und die Entwässerungseinrichtung adaptieren. Im Anschluss wird die Deckschicht abgefräst, notwendige Teile der Tragschicht werden saniert und abschließend wird etappenweise wieder ein neuer Straßenbelag aufgebracht.

Eine Komplettsperre der Purkersdorfer Straße soll vermieden werden. „Die Asphaltierungsarbeiten sollen großteils in den Nachtstunden oder am Wochenende durchgeführt werden. Tagsüber wird es eher eine Ampelregelung geben“, erklärt Gerhard Fichtinger von der Landesverkehrsabteilung.

Fahrbahnbreite wird sich nicht verändern

An der Fahrbahnbreite von 7,5 Meter wird sich nichts ändern. Der Mehrzweckstreifen, der von Autofahrern und Radfahrern befahren werden kann, wird mit einer Straßenmarkierung optisch abgetrennt. „Wir haben dort gerade in den Morgen- und Abendstunden viel Verkehr und wollen durch den Mehrzweckstreifen dem Radverkehr den notwendigen Platz einräumen“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.