Landbauer eröffnet FPÖ-Parteitag in St. Pölten

Er wurde von den Landesparteiobleuten flankiert und von martialischen Musikklängen begleitet. Die niederösterreichische Landesparteiobmann Udo Landbauer eröffnete mit einer kurzen Begrüßungsrede den Parteitag.

Erwartet wurden mehr als 600 Delegierte und insgesamt rund 700 Teilnehmer. Am Programm stehen neben der Wiederwahl von Kickl auch einige Anträge und ein Auftritt des freiheitlichen Hofburgkandidaten Walter Rosenkranz. Bei seiner ersten Wahl im Juni 2021 nach dem Abgang von Norbert Hofer hat Kickl 88,24 Prozent bekommen.

In ihrem Leitantrag kritisiert die FPÖ einmal mehr die Russland-Sanktionen. Die Regierung würde sich in "vorauseilendem Gehorsam gegenüber den Interessen anderer Staaten oder internationaler Organisationen üben". Die Migration sieht die FPÖ mittlerweile als Gefahr für den Fortbestand der Republik. "Das Volk sind die Menschen, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, und nicht alle Menschen, die hier leben." Angesichts stetiger Migration drohe die "Entmachtung der Staatsbürger und ihre faktische Zersetzung oder gar die (in)formelle Abschaffung der Republik".

Beklagt wird in dem Leitantrag auch eine "Fremdbestimmung in der Umweltpolitik" in Form von Strafzahlungen für den CO2-Ausstoß sowie die Leugnung biologischer Fakten wie die Existenz zweier Geschlechter, nämlich von Mann und Frau. "Unter einem tritt die Regenbogenfahne als Symbol einer aggressiven, intoleranten Minderheit an die Stelle staatlicher Symbole". Dahinter stehe die "Utopie einer neuen Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind". "Um diese nihilistische Verheißung zu realisieren, braucht es eine neue Gesellschaft auf Basis eines neuen Menschen." Dieser "'neue Mensch" gelte als "befreit", wenn die Gesellschaft alles vergessen habe, was sie einst ausgemacht habe: "ihre Nationalität, ihre Religion, ihre Kultur, ihre Geschichte", so die FPÖ.

Die Eingriffe in die persönliche Freiheit in der Corona-Krise werden in dem Antrag als Ungeheuerlichkeit bezeichnet und weiteren Einschränkungen der Kampf angesagt. "Der freiheitliche Mensch" habe den durch die Pandemie eingeleiteten "Paradigmenwechsel durchschaut und kämpft gegen ihn an".

