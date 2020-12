Seeland-Wirtin Christa Weissgärber ist verärgert und enttäuscht zugleich, als sie die Schlagzeile einer Tageszeitung liest: „Wirte wollen erst im Jänner öffnen“. Davon könne keine Rede sein, denn die Wirte würden sehr wohl gerne arbeiten und öffnen, sobald es wieder möglich sei, so Weissgärber gegenüber der NÖN.

Das ständige Abwarten und Hände-in-den-Schoß-Legen ist nichts für Christa Weissgärber. Ihre Gäste will sie in ihrem Betrieb „Seeland“ wieder verwöhnen. Sie, ihre Familie und die Mitarbeiter brennen darauf, die Gaststube wieder öffnen zu können. „Dass es derzeit nicht geht, ist klar, wir tragen die Entscheidungen der Bundesregierung mit“, hält sich Weissgärber strikt an die Vorgaben. Es werde nur vielerorts so dargestellt, als würden es die Gastronomiebetriebe derzeit genießen, geschlossen bleiben zu müssen. Das Gegenteil sei der Fall, „wir wollen arbeiten“. Ihrer Meinung nach, sei es im Seeland sogar leichter, die Abstände einzuhalten als in den eigenen vier Wänden. Die Räume seien groß genug, es werde ständig desinfiziert und gelüftet sowieso.

Sorgen macht sich die Wirtin auch um ihre Stammkundschaft. Für die wird weiterhin gekocht. „Wir werden oft angerufen, was wir denn heute am Speiseplan haben, und dann werden wir gebeten, die eine oder andere Portion zusätzlich mitzukochen. Die wird dann abgeholt oder sogar vorbeigebracht. Ganz ohne Kontakt“, betont Weissgärber.

Langsame Rückkehr in die Gaststube erwartet

Für eine Wiedereröffnung ist der Betrieb aber bereits gerüstet. Es werde zwar ein paar Tage Vorlaufzeit benötigen, aber dann könne es sofort wieder losgehen. Weissgärber rechnet aber nicht damit, dass dann der große Besucheransturm kommen wird. „Die Leute werden langsam wieder in die Gaststuben zurückkehren. Aber ich freue mich schon wieder auf unsere Stammgäste.“