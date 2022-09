Waldarbeiter schwer verletzt

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Schwer verletzt wurde ein Mann am Donnerstagvormittag in Phyra-Wald. Er nahm im Bereich des Ameringkogels Waldarbeiten vor. Dabei traf ihn ein Ast am Unterschenkel.

Trotz Verletzungen konnte der Mann noch selbst den Notruf verständigen. Rettung und Notarzt nahmen seine Erstversorgung vor. Da der Unfall im unwegsamen Gelände passiert war, transportierte die Feuerwehr den Forstarbeiter zum Rettungsauto. Im Einsatz standen die Floriani der Feuerwehren Wald, Pyhra-Markt und Pyhra-Perersdorf mit sechs Fahrzeugen und 23 Mitgliedern. Die Polizei nahm den Unfall auf.

