300 Feuerwehrmitglieder aus dem Bezirk St. Pölten im Dauereinsatz

Fast eine Woche standen rund 300 Feuerwehrmitglieder des Bezirks St. Pölten-Land im Waldbrandeinsatz. „Unsere Männer und Frauen waren teilweise im steilen Gelände eingesetzt und mussten körperlich an ihre Grenzen gehen. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen für die unglaublichen Leistungen“, richtet Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder aus.

Der Einsatz sei auch nicht ungefährlich gewesen, betont Schröder: „Man muss sich die Situation vorstellen. In der Nacht am Berghang und links und rechts von dir werden die Brände durch starken Wind immer wieder angefacht.“

Nach dem ersten Einsatzbefehl machten sich 50 Feuerwehrmitglieder binnen 90 Minuten auf den Weg ins Katastrophengebiet. Der erste Katastrophenhilfsdienstzug sorgte für die Wasserversorgung im Höllental. Hier wurde mit fünf Tragkraftspritzen das Wasser vom Bach zu den auf der Straße platzierten Großtanklöschfahrzeugen gefördert.

Im Schichtbetrieb kontrollierten die Floriani die Pumpen und bekämpften unermüdlich kleinere Feuer. Dabei verlegten sie nicht weniger als 60 B-Schläuche à 20 Meter Länge. Alle 24 Stunden erfolgte die Ablöse der erschöpften Feuerwehrkameraden durch neue Mannschaften aus dem Bezirk. Insgesamt kamen drei Katastrophenhilfsdienstzüge des Bezirks zum Einsatz, ebenso vor Ort waren Großtanklöschfahrzeuge. Diese transportierten das Löschwasser ins Gebirge. Weitere Feuerwehrmitglieder sorgten mit dem Werkstättenfahrzeug dafür, dass kleinere Defekte an Geräten rasch repariert werden konnten. Bodentruppen bekämpften überdies im steilen, felsigen Gelände die Flammen. „Kein leichtes Unterfangen“, wie Schröder betont.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Frankenfels, Frauendorf, Hain-Zagging, Hausheim-Noppendorf, Herzogenburg-Stadt, Hofstetten-Grünau, Kirchberg an der Pielach, Loich, Markersdorf-Markt und Neidling, Neustift-Innermanzing, Ober-Grafendorf, Purkersdorf, Pyhra-Ober Tiefenbach, Rabenstein, Schwarzenbach, St. Andrä an der Traisen, St. Margarethen an der Sierning, St. Pölten-Stadt, St. Pölten-Stattersdorf, Steinbach,Tradigist, Traismauer-Stadt, Untergrafendorf, Wolfsgraben und Unteroberndorf.