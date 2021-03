„Es rührt sich gar nichts mehr“, fasst Warehouse-Leiter Steve Ponta die Lage zusammen. Vor rund einem Jahr hieß es in den Clubs „Musik aus“, seitdem ist die Branche in einer Zwangspause. Davor kümmerte sich Ponta unter der Woche um Organisatorisches und war am Wochenende oft im Club, um sicherzugehen, dass alles läuft. Seit März letzten Jahres bleibt aber ihm und seinen Mitarbeitern nichts anderes übrig, als zuhause auszuharren.

Kurzarbeit und Ausfallsfonds helfen, die Zeit zu überstehen, ohne ganz dichtmachen zu müssen. „Man kann damit aber nur die Kosten decken, jedoch keine Investitionen tätigen“, weiß Ponta. Alternativen wie Livestreams wären möglich, würden sich aber nicht rentieren.

Events mit Abstand rentieren sich nicht

Selbst wenn Events mit Abstandsregeln wieder möglich wären, wäre dies für das Warehouse noch kritisch: „Ein Aufsperren mit nur wenigen Besuchern wäre für uns finanziell nicht stemmbar“, betont der Clubleiter. Die Ausgaben für Personal, Technik, Miete und Co. würden die Einnahmen übersteigen. Darum wünscht sich Ponta so bald wie möglich wieder Events wie in alten Zeiten – mit Reintesten in die Clubs. „Ich glaube, dass mittlerweile jeder, egal wie er zu der Sache eingestellt ist, testen gehen würde, um wieder mehr Freiheiten zu haben“, ist Steve Ponta sicher.

Er schlägt vor, die Partyfreudigen direkt vor dem Clubbesuch zu testen. So könne man die unkontrollierten Feiern im privaten Bereich in einen geschützten Rahmen verlagern. Für ihn sei es ein Irrglaube zu sagen: „Wir machen die Clubs zu und die Leute bleiben brav zuhause und tun nichts.“ Er sieht die Politik in der Verantwortung, mit Testungen vor Freizeitaktivitäten hohen Ansteckungszahlen entgegenzuwirken. Da dies momentan für Clubs nicht geplant ist, hat Ponta das Gefühl, „man will das auch nicht“.

Events wären aber wieder etwas Positives im Leben der Menschen, meint Steve Ponta. Auf Social Media bekommt er mit, dass die Sehnsucht nach Partys vor allem bei Jugendlichen groß ist. Viele hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im Warehouse. Events wie Konzerte und DJ-Auftritte seien wichtig für das Sozialleben, ist der Clubleiter und DJ überzeugt. „Man trifft ein paar Leute, hat gemeinsam Spaß und kann wieder viel glücklicher in die Woche starten!“