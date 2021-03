Mit einer fiesen Masche agiert derzeit ein Trickbetrüger in der Stadt St. Pölten.

Der Fremde sprach einen 79-Jährigen am Dienstag am Gewerkschaftsparkplatz beim St. Pöltner Hauptbahnhof an und bat ihn, zwei Euro zu wechseln. Der Pensionist öffnete seine Börse und suchte nach Kleingeld. Plötzlich wollte der Unbekannte auch in dessen Brieftasche greifen, um selbst nach Wechselgeld zu suchen.

Das missfiel dem 79-Jährigen und er wich zurück. In diesem Moment riss ihm der Fremde die Geldbörse aus der Hand; diese fiel zu Boden. Als der Senior die Brieftasche aufheben wollte, suchte der Unbekannte das Weite. Jetzt merkte der Pensionist, dass ihm Bargeld in einem vierstelligen Eurobereich fehlte. Er erstattete Anzeige.

Die Polizei bittet um Obacht und warnt vor derartigen Geldwechselversuchen.