Burger King kommt dem Comeback in der Landeshauptstadt näher. Laut Unternehmenssprecher Jan Küster hat die Fast-Food-Kette die Auflagen, die im Zuge der Bauverhandlung auferlegt wurden, bereits erfüllt. Nun wartet man auf den Baubescheid für das Restaurant an der Mariazeller Straße. „Wir hoffen, ihn in sechs bis acht Wochen zu erhalten“, so Küster. Danach stehe einem Baubeginn nichts mehr im Wege.

Wie bereits berichtet, ist dies der dritte Anlauf von Burger King in St. Pölten. Die letzte Filiale musste vor rund sieben Jahren schließen. Der Standort an der B 20 gegenüber der Hofer-Filiale sei ein Wunschstandort, wie Küster betont. Eröffnet werden soll das Lokal noch im ersten Halbjahr 2019. 100 Sitzplätze im Gebäude und weitere 32 auf der Terrasse wird es bieten. Auch das digitale Bestell-Terminal soll installiert werden, das Burger King Mitte Mai erstmals in Wien in Betrieb nahm.