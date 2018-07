Fest für Badenixen und Wasserratten.

Buntes Programm im Wasser und am Trockenen bot der Wassersporttag der Naturfreunde am Viehofner See. Stand-up Paddling, ein Hindernisparkour oder der Luftmatratzen-Wettbewerb hielten kleine und große Seefreunde einen ganzen Tag auf Trab. Spannend wurde es bei der Übung der Wasserrettung die zeigte, wie sie Personen aus dem Wasser fischen kann.