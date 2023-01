St. Pöltens Soroptimistinnen haben eine neue Präsidentin

Mit Jahresbeginn 2023 übernahm Ingeborg Haslhofer-Jünnemann von Eva Hahn die Funktion der Präsidentin des Clubs Soroptimist St. Pölten Allegria für die nächsten zwei Jahre. Die ausgebil dete Ärztin wird den Schwerpunkt der Clubarbeit vor allem auf „Gewalt gegen Frauen – Gewaltprävention und Gewaltschutz“ legen.

„Es entspricht den Werten von Soroptimismus, für eine gewaltfreie, selbstbewusste und selbstbestimmte Lebensgestaltung von Frauen einzutrete n, was wir in konkreten Projekten unterstützen wollen“, so Ingeborg Haslhofer-Jünnemann. Unterstützt wird sie vom Vorstand: Susanna Fink-Winter, Brigitte Pranz, Ilona Hagmann und Ingeborg Dock ner.

