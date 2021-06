Helmut Beroun wird Platz machen für eine Nachfolgerin. Beroun, Beroun

Der Schulleiter des Caritas-Bildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe (BIGS) Helmut Beroun tritt seine letzten Dienstwochen an. Der Theologe unterrichtet seit 1988 Religion, Ethik, Informations- und Officemanagement am BIGS St. Pölten. 2008 übernahm er die Schulleitung. Ende August geht er in Pension. Seine Nachfolgerin wird Margit Simon. Sie unterrichtet derzeit Rechnungswesen und Betriebswirtschaft an der Tourismusschule St. Pölten und war früher stellvertretende Leiterin des Schulzentrums Eybnerstraße.

Wenn Helmut Beroun zurückblickt, stellt er eine positive Entwicklung fest. „Die beiden Ausbildungsschwerpunkte unserer Schule, Gesundheit und Soziales, haben in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft an Bedeutung gewonnen“, beschreibt Beroun. „Bezüglich Anerkennung und gerechter Bezahlung für Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, ist allerdings noch Luft nach oben.“

Mehr Zeit für Kontakte und Arbeit in Gemeinde

Auch die bereichernden Begegnungen mit den Schülern und der Kollegschaft werden dem Direktor in Erinnerung bleiben. In der Pension sollen die Kontakte mit anderen weiter nicht zu kurz kommen. Er ist in seiner Gemeinde Großrust sehr engagiert. „Ich bin als Obmann der Dorferneuerung aktiv, für unsere Topothek habe ich einige Neuigkeiten und ein Buch über Großrust sollte im kommenden Jahr abgeschlossen sein“, erzählt Beroun über seine Pläne in der Pension.

Mit Margit Simon bereite er alles für den Wechsel vor, wie Beroun erzählt: „Derzeit gibt es einen regelmäßigen Informationsaustausch, damit unsere Schule im September gut starten kann.“ Simon freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich werde aber meine Zeit an der TMS stets in positiver Erinnerung behalten. Ich durfte ein so hohes Maß an Wertschätzung und Freundlichkeit erleben, wie es nicht selbstverständlich ist.“