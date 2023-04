Böheimkirchner SPÖ-Frauen mit neuer Führung

Die Hauptversammlung der SPÖ-Frauen Böheimkirchen brachte einen Führungswechsel. Nach der Gründung vor fünf Jahren gibt Sandra Oberrauter das Zepter an Angelika Koch weiter. „Es war eine spannende und herausfordernde Zeit als Vorsitzende. Der neue Vorstand ist voller Tatendrang für die kommenden Aktivitäten für die Frauen in Böheimkirchen“, so die scheidende Obfrau.

Für die nächste Zeit sind Projekte wie etwa die Handtaschenaktion geplant. Die Gleichberechtigung in allen Lebenslagen ist der neuen Vorsitzenden ein besonderes Anliegen. „Mir ist es wichtig, die Anliegen der Frauen im Ort zu unterstützen und mit gemeinsamen Aktionen den Zusammenhalt zu fördern“, so Koch. Ihr Dank gilt Sandra Oberrauter, die die SPÖ-Frauen in Böheimkirchen „gegründet, aufgebaut und mit viel Herzblut geführt hat“.

