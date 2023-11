St. Pöltner Innenstadt: Purer kommt, Triumph geht

Bei einem Spaziergang durch die Kremser Gasse oder die Schreinergasse fällt es bestimmt auf: In der Innenstadt St. Pöltens tut sich etwas. Während manche Geschäfte um- oder ausziehen, siedeln sich neue an.

Schuhliebhaber haben vielleicht schon bemerkt, dass das Schuhgeschäft Klimesch am Riemerplatz seine Türen geschlossen hat. Aber nicht für lange, denn am 2. November eröffnet der neue Standort in der Kremser Gasse 8. Laut dem Unternehmen war eine Mieterhöhung der Anlass für den Umzug. Allerdings freut man sich über die Veränderung und mehr Platz. Klimesch ist allerdings nicht das einzige neue Geschäft in der Kremser Gasse.

Bald eröffnet am Ende der Kremser Gasse, Richtung Riemerplatz, eine neue Filiale des Kirchberger Unternehmens Bettenstudio Purer. Das Unternehmen besteht schon seit Jahrzehnten im Pielachtal. „Jetzt haben wir den Schritt nach St. Pölten gewagt“, so eine Mitarbeiterin. Für das Bettenstudio ist eine Eröffnung im Dezember geplant. Dort sollen Kunden in Zukunft Beratung zu Schlafsystemen bekommen und diese auch testen können. Außerdem werden andere Produkte rund ums Thema Schlafen angeboten, wie Bettdecken, Polster, Bettbezüge und Leintücher.

Die Kremser Gasse verlassen wird Anfang des neuen Jahres Triumph. Mit Ende Jänner 2024 schließt die Filiale in der Innenstadt. Der Grund dafür sei ein Umsatzrückgang, so die Filialleiterin. Ganz wird die Unterwäsche-Kette die Landeshauptstadt aber nicht verlassen. Die Filiale im Traisenpark bleibt weiterhin geöffnet.

Neue Anlaufstelle für finanzielle Kompetenz

Auch in der Schreinergasse gibt es Neues. Dort bietet Conny Krcmar seit 13. Oktober Ausbildungen und Behandlungen im Bereich Kosmetik an. Bei Visage Cosmetic gibt es alles, was das Beauty-Herz begehrt. Von Microneedling über Kollagen-Fäden bis hin zu Permanent-Make-up und Wimpernverlängerungen, das Angebot ist breit gefächert. Außerdem werden Schulungen zu den verschiedensten Kosmetik-Disziplinen angeboten.

Mit „Bildung & Beratung Geldleben“ zieht ein gemeinnütziges Projekt in die Schreinergasse ein, das vor allem Frauen, aber auch Jugendlichen und Männern, in finanziellen Entscheidungen Unterstützung bieten soll. Geführt wird der Standort vom Verein Three Coins, gefördert wird das Projekt vom Sozialministerium. Die persönliche oder virtuelle Beratung, Infomaterial, Workshops und der Telefon-Service sind kostenlos. Das Ziel ist es, mit Vermittlung von Finanzbildung und individueller Begleitung in herausfordernden Situationen nicht nur armuts- oder ausgrenzungsgefährdeten Menschen direkt zu helfen, sondern die Finanzkompetenz der Menschen zu stärken und das Thema Geld zu enttabuisieren.