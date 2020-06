Vier Jahre lang war Dalila Jujic präsent in der Innenstadt. Die Mittdreißigerin hatte seit 2016 kompetent und energiegeladen das Leiner Stammhaus am Rathausplatz geleitet. Jetzt freut sie sich auf eine neue Aufgabe und bedankt sich bei den Vertretern der Stadt „für die jederzeit gute, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Denn Jujic hat die Leiner-Filiale in Krems übernommen. „Das war schon länger geplant“, heißt es dazu aus der Leiner-Zentrale: „Ihre Kompetenz und die Erfahrungen der letzten Jahre wird sie künftig in die Weiterentwicklung von Leiner Krems einbringen.“ Eine Aufgabe, die langfristig auch ihrem privaten Lebensmittelpunkt gerecht wird – Dalila Jujic ist ins Traisental übersiedelt.

Ihr Nachfolger als Geschäftsleiter des Leiner Stammhauses ist Yavuz Keskin, der auch die St. Pöltner Kika-Filiale lenkt. „Für den so wichtigen Standort am Rathausplatz war es dem Unternehmen wichtig, einen ‚lokalen insider‘ zu gewinnen“, betonen die Verantwortlichen des Möbelriesen. Aufgrund der Nähe der kika und der Leiner Filiale sei diese duale Geschäftsleitung auch möglich. „Herr Keskin kennt sowohl den Standort als auch die Belegschaft von Leiner St. Pölten wie kein anderer Geschäftsleiter im Unternehmen“, bestätigt Pressesprecherin Kathrin Stoiser.

Yavuz Keskin wird als Geschäftsleiter die Umgestaltung des Einrichtungshauses begleiten. Wie berichtet, wird das Möbelhaus ab 2021 zum Stadtquartier umgebaut – mit Exklusiv-Küchenstudio, Lifestyle-Hotel, Veranstaltungsräumlichkeiten und Wohnungen.