Nach knapp 44 Jahren endete in der städtischen Trinkwasserversorgung eine Ära: Erich Breyer trat Ende Juni seinen Ruhestand an. Nachfolger ist der 29-jährige Mirza Sacic (Foto). Der gelernte Hochbautechniker stand der NÖN Rede und Antwort.

NÖN: Sie treten in große Fußstapfen. Wie haben Sie sich auf Ihre neue Aufgabe vorbereitet?

Mirza Sacic: Die letzten eineinhalb Jahre dienten als Übergabezeit. Erich Breyer hat mich sehr gut darauf vorbereitet. In dieser Zeit besuchte ich auch diverse Fortbildungsveranstaltungen.

Seit wann arbeiten Sie im Wasserwerk?

Seit Anfang 2017. Zuvor war ich bei der Gemeindestraßenverwaltung. Dort und in meiner HTL-Ausbildung habe ich schon viel über den Leitungsbau gelernt.

Wie kann man sich Ihre Tätigkeit genau vorstellen?

In erster Linie sind mein Team und ich dafür verantwortlich, dass jeden Tag Wasser aus der Leitung kommt. Dazu gehören unter anderem die Planung des Rohrnetzes, die Sanierung alter oder kaputter Leitungen, die Prüfung von Störfällen und die Lecksuche bei Defekten. 27 Mitarbeiter sind dafür im Einsatz. Bei einem Rohrnetz von rund 400 Kilometern Länge sind viele Entscheidungen zu treffen. So gibt es noch 70 Kilometer, die seit der Gründung des Wasserwerks im Jahr 1927 existieren.

Wie werden die Abschnitte ausgewählt, die erneuert werden?

Sacic: Einerseits sanieren wir dort, wo ohnehin gebaut wird. Und dann spielt noch das Alter der Rohre eine Rolle. Bei einer Haltbarkeit von rund 100 Jahren müssen wir vier Kilometer pro Jahr austauschen, damit sich das ausgeht.

Also wird es keinen klassischen Alltag in Ihrem Job geben.

Nur von 6.30 bis 9 Uhr. Da wird unter anderem der Minimumverbrauch in den verschiedenen Zonen zwischen 2 und 3 Uhr geprüft, weil man da am besten Lecks feststellen kann. Danach werden jene Tätigkeiten erledigt, die im Laufe des Tages anfallen.

Haben Sie viel Bürgerkontakt?

Ja, der Kontakt mit Bürgern spielt eine große Rolle. Meist geht es um einen neuen Anschluss, eine Rechnung oder Informationen zur Wasserqualität. Manches Mal werden wir auch über Ausfälle informiert. Diese sind aber in St. Pölten selten. Wir haben circa 50 Störfälle pro Jahr.